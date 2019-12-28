В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы справедливого подхода, заложенные в Кодексе об административных правонарушениях, должны заработать в полную силу. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси работает межведомственная экспертная группа по совершенствованию законодательства об административной ответственности. Предложения, в том числе от граждан, до 24 января 2020 года принимает Национальный центр правовой информации. К марту планируется подготовить концепцию законопроектов об обновлении Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, а уже к лету выйти на конкретные результаты.

"Какие видятся возможности по совершенствованию законодательства об административной ответственности: в первую очередь это сокращение количества статей, либерализация санкций, возврат к человеческому подходу, справедливости и гуманности. Эти принципы, заложенные в кодексе, должны заработать в полную силу", - подчеркнул Валерий Мицкевич.

Он обратил внимание, что большое количество правонарушений регистрируется на дорогах с помощью камер фотофиксации. "Надо очень серьезно подумать, каким образом обеспечить безопасность на дорогах, чтобы меньше совершалось дорожно-транспортных происшествий, но при этом упростить процедуру, усилить профилактическую составляющую. Например, не ждать пока человек наберет 10-20 нарушений. Выехал из Минска и при первом же нарушении (где-то проехал на красный свет или превысил скорость) получил информацию: "Уважаемый водитель, вы нарушили Правила дорожного движения", - привел пример зампредседателя Палаты представителей.

Приходить такие сообщения могут моментально как с помощью мобильных предложений, так и в виде СМС. Валерий Мицкевич считает, что подобный подход дисциплинирует водителей, и в поездке они будут внимательнее следить за дорогой. "Сейчас это на уровне предложения, идеи", - заметил он.

"Нужно создать условия, чтобы у человека была возможность не нарушать, не возникало желание нарушать. Например, прежде чем применять санкции в отношении неправильной парковки, нужно предоставить возможность припарковаться. Если мы говорим о правилах перехода улицы, то должны быть созданы условия для того, чтобы можно было безопасно перейти проезжую часть. Если нет тротуаров, если человек вынужден идти по дороге, то почему мы должны требовать от него соблюдения Правил дорожного движения? У него нет такой возможности, и мы не имеем морального права его наказывать, хотя формально он нарушает закон", - подчеркнул Валерий Мицкевич.

Он добавил, что весь депутатский корпус уже вовлечен в работу по совершенствованию административного законодательства. "У каждого есть свои избиратели. Депутаты разъедутся по округам и смогут получить обратную связь от населения, бизнеса. У людей будет достаточно много предложений по совершенствованию этого законодательства, - считает парламентарий. - Более четырех миллионов фактов привлечения к административной ответственности - это значит, что если поехать в любой уголок нашей страны, то всегда можно найти какие-нибудь примеры".-0-