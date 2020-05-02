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02 мая 2020, 10:23

В Беларуси предлагают отмечать места обитания соловьев на онлайн-карте

Фото АПБ
Фото АПБ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" предлагает поучаствовать в составлении "соловьиной карты" Беларуси, сообщили БЕЛТА в АПБ.

"Соловья сложно увидеть, но легко услышать, особенно если знать подходящие места. Приглашаем вместе составить "соловьиную карту" Беларуси. Услышав пение этой птицы, надо обозначить место на интерактивной онлайн-карте ptushki.org/ nightingales. Благодаря этому каждый сможет узнать, где поблизости можно послушать соловьиные концерты", - сказали в АПБ.

Соловьи поют весь май и почти половину июня, пока не вылупятся первые птенцы. В мае они могут петь даже днем, но более охотно делают это вечером и в сумерках, а также рано утром, пока еще не жарко. Птицам нужны кусты и бурьяны с опавшими листьями: в таких укромных местах они вьют гнезда, а в опавшей листве ищут корм.

В прошлом году точек на "соловьиной карте" было 538 - рекордное число за всю историю акции. Самым "соловьиным" городом стал Брест: там эту птицу можно услышать в зеленых зонах возле Брестской крепости и между улицами Винника и Гвардейской. В Минске, который в этом рейтинге шел сразу за Брестом, пением соловьев можно насладиться на Острове птиц, Цнянском водохранилище, в Севастопольском и Лошицком парках, лесопарке Дрозды, парках Челюскинцев, Горького и других местах.-0-

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