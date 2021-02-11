В Беларуси предлагают разработать госпрограмму патриотического воспитания

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают разработать государственную программу патриотического воспитания населения. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи. Цель - не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны", - сказал Павел Муравейко.

События прошлого года проверили на прочность Военную доктрину Беларуси, подчеркнул он. "Заложенные в ее основу подходы по локализации военных угроз, порождаемых цветными революциями, позволили не допустить гражданской войны в стране. Наш народ со своими сыновьями в погонах отстоял Беларусь. Вместе с тем стало очевидно, что некоторые внутренние факторы в доктринальном документе недооценены. Речь идет о снижении в обществе уровня патриотизма", - обратил внимание заместитель начальника Генштаба ВС.

Он отметил, что Беларусь встроена в мировую экономическую систему, открытые рынки и границы способствуют движению трудовых ресурсов. "Мы с вами становимся свидетелями того, как космополитические взгляды внедряются в сознание белорусов. Считая себя людьми мира, часть наших соотечественников готовы стать людьми без Родины, отказаться от ее защиты, уехать за рубеж и порвать связь с родной землей", - заявил Павел Муравейко.

Он обратил внимание на то, что в Вооруженных Силах выстроена система патриотического воспитания. "Армия, безусловно, дает обществу мощный патриотический заряд. Однако патриот врач, учитель, дипломат, журналист или работник IT-сферы в такой же степени значим и важен для своей страны, как и человек в погонах, - подчеркнул заместитель начальника Генштаба ВС. - Народное единство - ключевой фактор безопасности, благополучия и развития государства. Любые попытки деструктивных сил разделить армию и народ бесперспективны. Спокойствие Беларуси и мирный труд ее граждан всегда были и будут надежно защищены".-0-