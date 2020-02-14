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14 февраля 2020, 13:25

В Беларуси предлагают разработать концепцию развития школьной службы медиации

Фото из архива
Фото из архива

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты предлагают разработать в Беларуси концепцию развития школьной службы медиации - бесконфликтного разрешения споров. Эта тема обсуждалась сегодня на заседании круглого стола с участием представителей парламента, министерств юстиции, образования, Белорусского республиканского союза юристов, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других общественных и государственных организаций, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр юстиции Олег Слижевский

"Конфликты полностью устранить невозможно, - отметил на мероприятии министр юстиции Олег Слижевский. - Но игнорировать их наличие не только не продуктивно, но зачастую преступно, особенно в образовательной среде".

В Беларуси уже 6 лет применяется закон о медиации, ведется совершенствование этого правового института. С 1 июля 2020 года вступят в силу поправки в законодательство о медиации, которые касаются ряда кодексов, в том числе Кодекса о браке и семье, Налогового кодекса. "Будут расширены возможности применения медиации в семейных отношениях. Изменения коснутся деятельности судов по разъяснению преимуществ мирного разрешения спора и использования для этого медиации как в семейных конфликтах, так и в экономических спорах. На идеях примирения сторон с помощью медиаторов делается акцент в работе органов ЗАГС для профилактики распада семьи", - рассказал министр.

По его словам, из года в год растет число тех, кто стремится освоить медиативную компетенцию. Обучение этому все чаще проходят адвокаты, нотариусы, риелторы и регистраторы недвижимости. В реестре Минюста зарегистрированы 774 медиатора самых разных профессий.

Олег Слижевский считает крайне важным развитие в стране сети служб школьной медиации. "Ценность школьной медиации в том, что чем лучше она будет работать на уровне образовательной среды, тем меньше конфликтов будет переходить в противоправное русло", - подчеркнул он.

Министр образования Игорь Карпенко

Министерство образования всячески поддерживает идеи мирного урегулирования разногласий, конфликтов в учебных учреждениях. "Сегодня, когда стандарты школьного обучения построены на принципах демократического гуманного отношения, мы встречаемся с фактами авторитарного подхода к воспитанию и конфликтными ситуациями, которые активно обсуждаются не только в профессиональном сообществе, но и не в профессиональном, особенно в сети Интернет, - отметил министр образования Игорь Карпенко. - Убежден, медиация является одним из самых перспективных методов конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей, нейтральной стороны".

По его словам, совершенствование национальной системы образования требует новых подходов не только в преподавании конкретных дисциплин, но и в организации взаимодействия педагога, родителей, учащихся, а зачастую еще и родителей друг с другом. В этом направлении министерство предпринимает ряд мер. В частности, в 2019 году открыт Республиканский центр психологической помощи с возможностью онлайн-консультирования, сформированы региональные сети кризисных психологов из 120 человек. Разработан проект примерных этических правил педагогического работника, который в настоящее время проходит общественное обсуждение. Ожидается, что он будет принят к новому учебному году.

"Планируем разработать новую структуру, содержание психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, - сказал министр. - К сожалению, сегодня мы наблюдаем не совсем эффективную работу психологов в школе, часто увлекаемся массовостью исследований и совершенно не умеем работать с девиациями, особенно такими серьезными, как суицидальное, противоправное поведение, насилие и другие. Надеюсь, школьная медиация при поддержке всех станет эффективной технологией разрешения спорных ситуаций в учреждениях образования".

В настоящее время службы медиации созданы на базе 58 учреждений образования. "Нам надо внимательно проанализировать имеющийся опыт и подготовить нормативно-правовую базу, которая позволила бы более широко применять эти формы и методы работы в образовательном процессе", - считает Игорь Карпенко.

Вице-спикер Палаты представителей Валерий Мицкевич

Заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич отметил, что из школьной среды поступает много запросов по бесконфликтному урегулированию споров. "Центр "Медиация и право" шестой год реализует проект школьной медиации. Уже накоплен уникальный национальный опыт по оказанию медиативной помощи детям, их родителям, учреждениям образования. В начале пути мы были нацелены на создание и развитие в учреждениях образования школьных служб медиации, которые могли бы применять инструменты медиации и медиативные подходы к урегулированию школьных конфликтов, - отметил он. - Постепенно проект привел к необходимости сотрудничества с комиссиями по делам несовершеннолетних и социально-педагогическими центрами. Пришлось учитывать положение ребенка в юридических процедурах следствия и суда, что естественным образом привело к развитию восстановительных практик в отношении несовершеннолетних".

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в октябре 2019 года реализован краткосрочный проект "Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего гуманного общества", который был одобрен главой государства. "Проект послужил подготовке условий для внедрения восстановительных подходов в деятельности государственных органов и организаций, должностных лиц, субъектов профилактики, работающих с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, а также позволил отработать применение медиации и медиативных инструментов при разрешении уголовных конфликтов с участием несовершеннолетних", - рассказал Валерий Мицкевич. По его словам, в октябре прошлого года была одобрена концепция совершенствования юстиции для несовершеннолетних, которая предусматривает развитие восстановительного подхода в правонарушениях несовершеннолетних, в том числе на стадии исполнения наказания.

Парламентарий поддерживает идею развития сети школьных служб медиации. "Большим преимуществом является то, что в урегулировании конфликтов принимают участие сами школьники - юные медиаторы. Практика показывает, что доверие к себе равным всегда больше, - сказал он. - Наш практический опыт показывает: чем раньше начинается работа с конфликтом, тем менее травматичны последствия для ребенка. Влияние на декриминализацию поведения несовершеннолетних, профилактику правонарушений следует начинать раньше, не доводя до принятия мер уголовного или административного характера органами следствия и судов".

Участники круглого стола высказались за создание межведомственной рабочей группы из числа представителей госорганов, организаций, работающих в контакте с несовершеннолетними, в том числе и теми, кто имеет конфликт с законом. Эта группа будет работать на базе Белорусского республиканского союза юристов и займется подготовкой концепции развития сети школьных служб медиации.-0-

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Теги
заседания Карпенко Министерство образования Министерство юстиции Слижевский школы
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