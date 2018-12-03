В Беларуси предлагают устанавливать опеку над детьми при отсутствии родителей больше шести месяцев

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают устанавливать опеку над детьми, если родители по уважительной причине (командировка, болезнь и так далее) отсутствуют больше шести месяцев. Это предусмотрено поправками в Кодекс о браке и семье, который парламентарии готовят к первому чтению, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Елена Остапюк.

Изменения планируется внести в ст.149 кодекса, которая регулирует вопросы установления опеки или попечительства над детьми при временном отсутствии родителей. Действующим законодательством предусмотрено, что при временном отсутствии родителей делать это необязательно, если ребенка воспитывают родственники. Когда же отца и матери нет длительный период - больше шести месяцев, то опека или попечительство устанавливается, если это продиктовано интересами детей.

По словам Елены Остапюк, необходимость в корректировке действующего порядка возникла из-за отдельных проблем правоприменительного характера. "Поправки призваны устранить возникающие вопросы через уточнение имеющихся в законодательстве формулировок и порядка установления опеки и попечительства", - рассказала парламентарий. Так, если отец и мать, или единственный родитель по уважительной причине вынуждены отсутствовать больше шести месяцев, над их детьми устанавливается опека или попечительство, за исключением случая, когда ребенок оставлен родителями (единственным родителем) на попечение родственников на срок до одного года. Кроме того, предусмотрено обязательное предоставление родителями документов, подтверждающих причину и период их отсутствия. Порядок установления опеки и попечительства определит правительство.

Среди нововведений - привязка задолженности по алиментам безработных родителей к бюджету прожиточного минимума. Сейчас, когда человек на момент начисления задолженности по алиментам не трудоустроен, основой для расчета долга служит размер заработка должника по последнему месту работы, а при отсутствии сведений об этом либо если с момента увольнения прошло более трех месяце - средняя заработная плата по стране. Этот показатель больше заработной платы, которую можно получить в некоторых регионах. Кроме того, следует учитывать уровень безработицы - не всегда должник может быстро найти новое место. "Привязка расчета задолженности по алиментам к зарплате по предыдущему месту работы, а также к средней заработной плате по стране является необоснованной", - отметила Елена Остапюк. Поэтому ч.5 ст.110 КоБС изложена в новой редакции, согласно которой задолженность определяется исходя из следующих размеров: на одного ребенка - 50%, на двоих детей - 100%, на троих и более детей - 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Кодекс о браке и семье дополняется статьей, касающейся соглашения о детях. В нем, пояснила парламентарий, супруги могут определить, с кем будут жить дети, порядок общения с ними и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя. Кроме того, в документе можно прописать размер алиментов, порядок выезда детей из Беларуси и другие вопросы. Сейчас соглашение о детях может быть заключено только при судебном рассмотрении спора - при расторжении брака или признании его недействительным. Обновленным кодексом предусмотрено, что соглашение смогут заключать родители, не состоящие в браке или те, кто его уже расторг.

"Нынешний подход не всегда позволяет обеспечить интересы супругов по воспитанию детей, а также интересы самого ребенка. Например, если родители ребенка не состояли в браке или брак между ними уже расторгнут, то они могут заключить между собой только соглашение об алиментах. В итоге урегулировать по взаимному согласию другие вопросы, кроме уплаты алиментов, родители не могут. Новой статьей проекта Кодекса о браке и семье эта возможность предусмотрена.

Проектом закона предусмотрен ряд других новаций. Так, уточнен порядок заключения брачного договора, определения долей в общей совместной собственности супругов при разделе имущества и заключения необходимого соглашения. -0-