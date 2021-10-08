В Беларуси предлагают закрепить в законе принципы МАГАТЭ по безопасности при использовании атомной энергии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС предлагает обсудить проект закона "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Цели подготовки законопроекта - комплексное регулирование общественных отношений в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии, разграничение и усиление ответственности уполномоченных республиканских органов государственного управления, обеспечение выполнения международных обязательств Беларуси. Согласно проекту документа на законодательном уровне закрепляются рекомендованные МАГАТЭ принципы безопасности при использовании атомной энергии.

Особое внимание в законопроекте уделено системе обеспечения безопасности, которая включает нормативно-правовую базу, лидерство и культуру безопасности, государственный надзор, лицензирование и разрешительную деятельность, экспертизу и проведение периодической оценки безопасности, физическую ядерную безопасность, учет и контроль ядерных материалов, управление аварийными ситуациями и обмен информацией в области использования атомной энергии. В качестве одного из ее элементов отмечено функционирование системы организаций научно-технической поддержки регулятора в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 октября.-0-