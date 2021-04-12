В Беларуси прекращает вещание телепрограмма Euronews

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Беларуси, Министерством информации исключена иностранная телепрограмма Euronews. Срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории страны истек. Об этом БЕЛТА сообщили в Мининформе.

Вместе с тем с сегодняшнего дня в Беларуси начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства. Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В эфире телепрограммы - классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

"Телепрограмма "Победа" рассказывает о самом важном событии в истории последнего столетия - Победе в Великой Отечественной войне. Надеемся, новая программа военно-патриотической направленности найдет достойный отклик в душах и сердцах наших зрителей и особенно ветеранов Великой Отечественной войны", - отметили в Мининформе.-0-