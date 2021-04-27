В Беларуси прекратили вещание две иностранные телепрограммы

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 26 апреля прекратили трансляцию российские программы "Наш Футбол" и "НЮ АРТ ТВ" (NU ART TV) в связи с истечением срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

До апреля текущего года программы распространялись на основании выданного Министерством информации разрешения на трехлетний период.

С полным перечнем иностранных телевизионных средств массовой информации, имеющих разрешение на распространение на территории Беларуси, можно ознакомиться на сайте Министерства информации.-0-