В Беларуси при необходимости могут выпускать ежесуточно более 30 тыс. защитных комбинезонов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при необходимости могут выпускать более 30 тыс. защитных комбинезонов для медработников ежесуточно, проинформировал министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Был сделан очень большой объем работ, касающийся освоения производства собственных средств защиты. Сегодня мы можем в случае необходимости выпускать более 30 тыс. защитных комбинезонов ежесуточно. Легкая промышленность освоила выпуск гигиенических масок, - сказал Владимир Караник. - Кроме того, в страну поставлено оборудование, которое позволяет выпускать медицинские маски 2-го класса защиты. Идет поставка оборудования для собственного производства респираторов 2-го и 3-го классов защиты - для использования медицинскими работниками в реанимационных отделениях и перепрофилированных стационарах".

Более того, обновляется парк аппаратов ИВЛ, хотя даже на пике заболеваемости их загрузка не превышала 15%. "То есть мы не видели перегрузки отделений реанимации, - отметил министр. - Но мы понимаем, что отделения реанимации должны быть оснащены самым современным оборудованием, поэтому проводится анализ. Там, где оборудование подлежит плановой замене, оно будет заменено, чтобы повысить устойчивость системы к возможным будущим вызовам".

Обращено существенное внимание на инфекционные стационары - их также планируют привести в современное состояние. При необходимости каких-то работ по ремонту они будут проведены. "Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе существенному подъему заболеваемости", - добавил он.-0-