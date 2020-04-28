В Беларуси при обращении в суд разрешат указывать учетный номер операции в ЕРИП об уплате госпошлины

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при обращении в суд вместо квитанции об уплате госпошлины разрешат указывать учетный номер операции в ЕРИП. Это предусмотрено поправками в Гражданский и Хозяйственный процессуальный кодексы, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Процессуальное законодательство приводится в соответствие с обновленным Налоговым кодексом, в котором уже были предусмотрены нормы, регулирующие подтверждение факта уплаты госпошлины через ЕРИП. "В Гражданском и Хозяйственном процессуальных кодексах оставались требования о необходимости приложения к процессуальным документам банковской квитанции. Эти подходы устарели, шли в разрез с новым налоговым законодательством", - пояснила Светлана Любецкая.

"Для унификации законодательства и закрепления единого подхода в кодексы были внесены изменения. Они затрагивают один вопрос, но он касается широкого круга лиц, которые обращаются за судебной защитой. Теперь им не нужно будет, оплатив госпошлину через ЕРИП, предоставлять бумажную квитанцию. Достаточно указать в исковом заявлении учетный номер операции в ЕРИП", - отметила парламентарий.

Светлана Любецкая подчеркнула, что таким образом в практику внедряются элементы электронного судопроизводства. "Экономится время тех, кто обращается в суд, и самих судов. Это удобно, просто, современно", - сказала она.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Он разработан во исполнение поручений Президента, данных им на совещании по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции в апреле прошлого года.-0-