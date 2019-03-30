В Беларуси при сборе ягод разрешили использовать ручные комбайны

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Министерства лесного хозяйства Беларуси "О сборе дикорастущих ягод" вступило в силу 29 марта. Документом утверждена инструкция о способах и приспособлениях для сбора и заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, включающая требования к технологиям заготовки дикорастущих ягод. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

Собирать ягоды разрешается вручную либо при помощи ручных приспособлений на разрешенных лесных территориях. До недавнего времени использование различных приспособлений для сбора дикорастущих ягод являлось незаконным, поскольку не было четко установленных требований к таким устройствам. С внесением изменений в Лесной кодекс Беларуси и принятием постановления Минлесхоза этот пробел устраняется. В инструкции четко прописаны требования к приспособлениям для сбора, заготовки дикорастущих ягод в лесном фонде, которые не наносят вред ягодникам и не приводят к их уничтожению.

"В частности, в п.7. постановления прописано, что приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки) и отвечает следующим требованиям: расстояние между зубьями составляет не менее 0,5 см, корпус приспособления и зубья изготавливаются из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации, в приспособлениях отсутствуют режущие края в зоне срывания ягод. Эти требования были разработаны для недопущения повреждения частей побегов дикорастущих растений, а требования к материалам приспособлений были установлены исходя из опыта других стран и возможностей производителей", - рассказали в пресс-службе.

В инструкции также прописано, что при сборе черники и голубики приспособление следует направлять под углом к верхней части куста, придерживать побеги свободной рукой, избегать попадания в гребенку толстой нижней части побега. При сборе клюквы приспособление необходимо направлять по поверхности мха и побегов клюквы. Кроме того, гражданам рекомендуется вести сбор только зрелых ягод в период их массового созревания в сухую погоду, после схода росы, поскольку это снижает вероятность обрыва листьев.

"Принятое постановление будет способствовать созданию дополнительных условий для увеличения объемов заготовки дикорастущих ягод в стране, эффективному использованию лесной продукции", - отметили в Минлесхозе.

В ведомстве обратили внимание, что собирать ягоды по новым правилам можно будет уже с этого сезона. Сроки сбора дикорастущих ягод традиционно устанавливают областные исполнительные комитеты с учетом местных условий.-0-