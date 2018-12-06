В Беларуси при торговле продуктами на рынках акцент сделан на доверии субъекту хозяйствования

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новых санитарных нормах и правилах "Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией" акцент сделан на доверии субъекту хозяйствования, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Кондрескул.

"Сегодня органами государственного санитарного надзора при актуализации технических нормативно-правовых документов делается акцент на доверии субъекту хозяйствования в плане обеспечения безопасности здоровья населения. И если ранее мы детально прописывали все требования к объектам, к производству, то сейчас субъекту хозяйствования дано право самостоятельно выбирать способы обеспечения данной безопасности. Хочу обратить внимание, что декретом №7 "О развитии предпринимательства" установлены общие санитарно-эпидемиологические требования, в том числе к оборудованию и содержанию рынков при обращении пищевой продукции. Поэтому новая редакция санитарных правил, которые утверждены постановлением Министерства здравоохранения №80, разработана с учетом уже утвержденных требований, изложенных в декрете", - сказала Инна Кондрескул.

Как сообщалось, в Беларуси утвердили новые санитарные нормы и правила "Требования к осуществлению торговли на рынках пищевой продукцией". Такая информация была размещена 5 декабря на Национальном правовом интернет-портале. Требования к ведению торговли на рынках пищевой продукцией пересмотрены и значительно сокращены. Новые санитарные нормы и правила, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения от 23 октября 2018 года №80, состоят из 35 пунктов. Ранее в документе был 131 пункт. Постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его официального опубликования. Санитарные нормы и правила, действовавшие с 2012 года, признаны утратившими силу.-0-