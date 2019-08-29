29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси применяют стволовые клетки при лечении артроза крупных суставов, сообщил журналистам заместитель директора Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Владимир Крицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"На своей лечебной базе мы освоили методику, разработанную коллегами из РНПЦ травматологии и ортопедии, по лечению дегенеративной патологии крупных суставов (коленного, тазобедренного). С декабря 2018 года по сегодня около 20 пациентов, граждан Беларуси, получили такой метод лечения с использованием клеточного продукта", - сказал Владимир Крицкий.

По его словам, эффект от применения биомедицинских клеточных продуктов был. Такая методика позволяет рассчитывать на купирование болевого синдрома. "Клеточный продукт образует хрящеподобное вещество, которое закрывает участки пораженного хряща, из-за чего болевой синдром уходит", - пояснил заместитель директора института. Относительно расширяются возможности функционирования сустава, увеличивается объем движения.

Кроме того, в Беларуси освоено лечение трофических язв, незаживающих ран, парадонтоза с использованием клеточных продуктов. Возможна противоопухолевая иммунотерапия с использованием аутологичной вакцины на основе моноцитарных дендритных клеток.

"На сегодня методов с использованием биомедицинских клеточных продуктов, зарегистрированных в виде инструкций по применению, уже около 60. Это означает что инструкция, утвержденная Министерством здравоохранения, выходит в обращение, и каждое лечебное учреждение, которое владеет необходимым оснащением, кадровыми ресурсами, иными возможностями и желанием, может освоить у себя такую методику", - отметил Владимир Крицкий.

За рубежом регенеративная медицина, как правило, выделена в отдельное направление. Лидерами по странам здесь являются США, Германия, Израиль, Республика Корея, где чаще всего такая помощь ассоциируется с антивозрастной медициной. Наиболее часто предлагаемые услуги связаны с применением фибробластов кожи и подразумевают под собой процедуры омоложения.

В Беларуси ситуация с применением стволовых клеток несколько иная. Больше всего разработанных методов касается лечения тяжелых заболеваний, зачастую не поддающихся лечению наиболее традиционными и распространенными методами. "Поэтому наша целевая аудитория - хронические, с труднолечимой патологией, запущенные, так называемые коморбидные пациенты с рядом сопутствующих заболеваний", - сказал заместитель директора института.

Понятие биомедицинского клеточного продукта закреплено в белорусском законодательстве. Для использования в практике он должен быть сертифицирован, пройти процедуру регистрации.

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН занимается фундаментальными разработками в области стволовых клеток, производством биомедицинских клеточных продуктов, а также совместно с учреждениями здравоохранения участвует в разработке методов лечения с их применением.

В 2014 году при институте был открыт Республиканский научно-медицинский центр "Клеточные технологии".-0-