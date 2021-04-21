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21 апреля 2021, 09:00

В Беларуси принимаются все необходимые меры для преодоления последствий аварии на ЧАЭС - эксперт

Сергей Шпарло
Сергей Шпарло
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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принимаются необходимые меры для преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: меры по социально-экономическому развитию пострадавших территорий".

"Относительные последствия чернобыльской катастрофы оказались более тяжелыми для Беларуси, чем для соседей - Украины и России. Радиоактивное загрязнение территории нашей страны составило 23% общей площади. Для сравнения: Украина - 7%, Россия - 1,5% территории ее европейской части. В этом и состоит большая относительно других стран тяжесть чернобыльского бремени. Почти на четверти территории страны потребовались меры чрезвычайного реагирования. На территории радиоактивного загрязнения оказалось более 3,5 тыс. населенных пунктов, в которых проживало более 2 млн человек, 479 населенных пунктов прекратили свое существование", - сказал Сергей Шпарло. По его словам, за послеаварийный период территория радиоактивного загрязнения цезием-137 вследствие его радиоактивного распада уменьшилась в 1,8 раза и по состоянию на январь текущего года составляла 25 тыс. кв.км, или 12% общей площади страны.

Начальник департамента обратил внимание, что чернобыльская катастрофа оказала негативное воздействие на все аспекты жизнедеятельности, прежде всего на сельское и лесное хозяйство, промышленность, социальную сферу.

"С целью предотвращения производства продукции с высоким содержанием радионуклидов государство было вынуждено вывести из хозяйственного оборота около 265 тыс. га земель. Они вошли в состав зон отселения и отчуждения. Радиоактивному загрязнению подверглась четвертая часть лесного фонда Беларуси. В зоне загрязнения оказались почти 340 промышленных предприятий, условия функционирования которых существенно ухудшились", - добавил он.

С пострадавших территорий за 1986-2007 годы отселено около 138 тыс. человек, из них 75% - жители Гомельской области. Одновременно с организованным переселением и эвакуацией самостоятельно покинули территории радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек. Эвакуированные и переселенные граждане силами государства были обеспечены жилыми помещениями, компенсационными выплатами, пособиями и льготами.

Постановлением Совета Министров от 8 февраля 2021 года №75 утверждена новая редакция перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Их количество сократилось на 144 и составило 2022 населенных пункта. Там проживает 998 тыс. человек.

Для преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в Беларуси реализуются государственные программы. Затраты на них с 1990 по 2020 год составили около $19,2 млрд в эквиваленте. Около 60% средств за 2016-2020 годы направлены на социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения. "Основой системы медицинского обеспечения является специальная диспансеризация пострадавших от чернобыльской катастрофы, обеспечивающая профилактику, раннее выявление заболеваний и своевременное лечение, реабилитацию. На диспансерном учете состоит около 1,5 млн человек, в том числе более 240 тыс. детей и подростков, 70 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы. Ежегодно санаторно-курортное лечение и оздоровление проходят более 70 тыс. граждан, из которых 98% - дети. В стране создана сеть из 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров, принимающих круглогодично организованные группы", - проинформировал Сергей Шпарло.

"В основу государственной политики по преодолению последствий чернобыльской катастрофы заложен переход от послеаварийных реабилитационных мероприятий к развитию социально-экономического потенциала пострадавших регионов. Приоритетными являются газификация населенных пунктов, развитие водопроводных сетей, благоустройство, включая строительство дорог, жилья, объектов здравоохранения, образования, реализация инвестиционных проектов", - отметил начальник департамента.-0-

Фото из архива
Фото из архива

Фото из архива
Фото из архива

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