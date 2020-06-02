В Беларуси приняты допмеры по стимулированию отстрела дикого кабана

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты дополнительные меры по стимулированию отстрела дикого кабана. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 мая 2020 года №322, которым вносятся изменения в постановление Совмина от 29 августа 2013 года №758 "О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста), пользователь охотничьих угодий теперь будет выплачивать пять базовых величин (1 БВ сейчас - Br27). Ранее выплачивались три. В то же время пользователь охотничьих угодий по-прежнему будет оставлять себе за каждое добытое животное четыре базовые, которые предусмотрены компенсационными выплатами. Таким образом, общий размер выплат увеличен до 9 БВ.

В Минлесхозе напомнили, что, согласно законодательству, отстрел дикого кабана осуществляется в охотничьих угодьях, переданных в аренду и (или) в безвозмездное пользование, в том числе в зонах покоя, а также на территориях, в отношении которых установлены ограничения и запреты на изъятие диких животных. Охоту можно проводить по разрешениям на добычу охотничьего животного и охотничьим путевкам к ним, при этом плата за них не взимается.

Охотники в 2019 году изъяли свыше 11 тыс. особей дикого кабана.-0-