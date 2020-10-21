В Беларуси привили от гриппа 30% подлежащих вакцинации граждан

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от гриппа привили 30% подлежащих вакцинации граждан, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Всего планируется вакцинировать не менее 40% населения. "Создание прослойки на уровне 40% достаточно, чтобы эффективно профилактировать заболеваемость гриппом", - сказал Александр Тарасенко.

За счет средств республиканского бюджета будет привито 13%, областного бюджета - 19%, за счет средств предприятий и организаций - 8%.

Рекомендуемый период вакцинации - с 15 сентября до 1 декабря. "Но мы, конечно, будем стремиться вакцинировать раньше, поскольку видим незначительный, но все же рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями", - отметил главный государственный санитарный врач. Он добавил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Что касается российской вакцины от коронавируса "Спутник V", клинические испытания которой сейчас проводятся в стране, то, по словам Александра Тарасенко, "пока никаких побочных реакций у добровольцев не отмечено".-0-