В Беларуси привиты почти 65% работников стационарных учреждений соцобслуживания

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси привиты почти 65% работников стационарных учреждений социального обслуживания населения, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Продолжается вакцинация работников учреждений социального обслуживания, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Этот процесс - важный компонент в борьбе с коронавирусной инфекцией, - подчеркнули в ведомстве. - Привиты почти 65% работников стационарных учреждений, в том числе 56% работников получили две дозы вакцины".

Наиболее активно вакцинация идет в Гродненской и Витебской областях, где прививки получили более 82% работников социальной сферы.

Проживающие в стационарах граждане тоже активно вакцинируются: привились уже 92%. Из них более 85% получили две дозы вакцины.

В системе Министерства труда и социальной защиты работают 156 стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов: 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения. Деятельность таких учреждений обеспечивают почти 13 тыс. работников.-0-