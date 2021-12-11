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11 декабря 2021, 18:39

В Беларуси призвали убирать из гипермаркетов дешевый некачественный товар

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из гипермаркетов в Беларуси нужно убирать дешевый некачественный товар. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завалили гипермаркеты дешевым некачественным товаром во всех сферах. Надо это убирать и заполнять его качественным", - заявил депутат.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения того факта, что порой в магазинах можно легко найти тот или иной импортный товар, в то время как аналогичная отечественная продукция как минимум не представлена так широко.

Олег Гайдукевич привел пример ламинат производства ОАО "Мостовдрев", который, по его словам, по качеству не хуже польского. Во время посещения этого предприятия он поинтересовался, почему этой отечественной продукции практически не найти в магазинах. "Не пускают в торговых сетях. Маржу не платят", - объяснил причину проблемы парламентарий.

/Будет дополнено/.-0-

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