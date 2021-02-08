В Беларуси продолжается проверка боевой готовности ВС

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Из запаса призваны около 150 военнослужащих, они пополнили танковый батальон 120-й механизированной бригады. Для восстановления навыков по военно-учетным специальностям подразделение вышло на Борисовский полигон, - рассказали в ведомстве. - Запасники отработали нормативы по технической, тактической, огневой подготовке. Военнослужащие выполняют задачи в том числе на обновленных танках Т-72Б3".
Сейчас батальон готовится к многокилометровому маршу на один из полигонов Гродненской области. Там пройдет батальонное тактическое учение.-0-