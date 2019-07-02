В Беларуси продолжают восстанавливать энергоснабжение в населенных пунктах

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районах Беларуси, по оперативным данным, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения после природных катаклизмов, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"Благодаря оперативным действиям энергетиков Гомельского региона энергоснабжение 4 районных центров - Лельчиц, Наровли, Хойников, Лоева - восстановлено еще ночью 2 июля, к 12.00 обеспечено электроснабжение Брагина и Ветки, к 14.00 - Ельска", - отметили в ГПО "Белэнерго". В Гомельской области после полудня 95 бригад продолжали восстановительные работы в 329 населенных пунктах, обесточенные фермы подключаются к передвижным дизельным генераторам.

В Брестской области в 12.00 121 бригада продолжала восстанавливать линии электропередачи (повреждены примерно 40 опор линий разного класса напряжения) и энергоснабжение 45 населенных пунктов. Дополнительно задействованы 6 бригад ОАО "Белсельэлектросетьстрой", 2 бригады РУП "Минскэнерго", а также подразделения ОАО "Западэлектросетьстрой".

В Минской и Могилевской энергосистемах восстанавливали подачу электроэнергии в 4 и 29 населенных пунктах. Витебская и Гродненская энергосистемы работают в штатном режиме, отключенных потребителей нет.

С 12.00 по 15.00 восстановлено энергоснабжение 162 населенных пунктов, в том числе 128 - в Гомельской области, 22 - в Брестской и 8 - в Могилевской. В Гомельской энергосистеме в устранении последствий стихии задействовано 87 бригад и 85 единиц техники, в Брестской области - 109 бригад и 94 единицы техники. В результате к 15.00 восстановительные работы велись уже в 23 населенных пунктах Брестской области, 21 - Могилевской и 201 - Гомельской.

Порывами ветра свыше 100 км/ч были повреждены опоры линий электропередачи различного класса напряжения, в том числе 330 кВ, стоящие на открытой местности. Восстановление поврежденных опор требует выполнения большого объема сложных технических работ. Белорусские энергетики прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления электроснабжения пострадавших в результате природных катаклизмов районов республики.-0-