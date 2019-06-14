В Беларуси продолжат проводить электронные ярмарки вакансий

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практика проведения электронных ярмарок вакансий в Беларуси будет продолжена. Об этом на круглом столе "Современные тенденции рынка труда Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.
"Мы изучаем международный опыт, внедряем новые формы сотрудничества с нанимателями в решении вопросов занятости граждан. В частности, в рамках меморандума со шведской службой занятости мы начали проводить электронную ярмарку вакансий, которая, я уверена, будет в будущем востребована как нанимателями, так и соискателями", - рассказала она. Пока состоялись две такие ярмарки. Они проводятся в течение 3-5 дней на специально созданном сайте
По словам Татьяны Кудевич, первый опыт показал, что не все наниматели и соискатели готовы к такой форме. Поэтому говорить о каких-то значительных результатах пока рано. Тем не менее при содействии экспертов из Швеции и Молдовы механизм проведения электронных ярмарок вакансий уже отработан, обучены специалисты, разработана инструкция для нанимателей. Особое внимание нанимателей организаторы обращают на то, что в течение проведения мероприятия необходимо оперативно отслеживать поступающие резюме соискателей и после рассмотрения кандидатов всегда иметь обратную связь независимо от принятого решения. К сожалению, наниматели это не всегда понимают.
"Так что мы продолжим проводить электронные ярмарки вакансий. То же самое было и с внедрением общегородской ярмарки вакансий много лет назад, которую сейчас мы проводим регулярно и всегда с хорошим результатом. При этом каждый раз вносим новые веяния и идеи, совершенствуя данное направление работы с нанимателями и соискателями", - резюмировала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Как сообщалось, первая ярмарка прошла в декабре в Минске, вторая - в мае этого года на базе трех городов: Минска, Витебска и Гродно.-0-
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