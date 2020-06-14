В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются - Жукова

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прогнозы на июнь о плавном снижении заболеваемости коронавирусом сбываются. Об этом в программе "Контуры" на ОНТ рассказала заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, сообщает БЕЛТА.

"Мы отслеживаем эпидситуацию и можем говорить о том, что сегодня количество заболеваний снижается. Прогнозы, которые были сделаны ранее на июнь месяц о плавном снижении заболеваемости, сбываются. Есть территории, где заболеваемость практически минимальная, есть территории, где еще эпидпроцесс продолжается, но в целом мы видим положительную динамику", - отметила замминистра.

Отвечая на вопрос о вероятности второй волны вируса, Наталья Жукова считает, что это не исключено. "Во всяком случае, система здравоохранения готовится к этому. Мы будем наблюдать за странами, которые сегодня находятся несколько в иной стадии, где инфекция в том виде, в каком мы наблюдали ее в марте и апреле, где этот эпидпроцесс завершился, и будем делать выводы и строить прогнозы", - подчеркнула главный государственный санитарный врач страны.-0-