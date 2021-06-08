В Беларуси проходит командно-штабное учение по управлению техобеспечением ВС

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 10 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению генерал-майора Сергея Симоненко проводится командно-штабное учение с органами военного управления техническим обеспечением Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Впервые на практике будут отработаны вопросы: управления ремонтно-восстановительными батальонами с учетом их новой организационно-штатной структуры и способов их применения в различных условиях оперативно-технической обстановки; оперативного реагирования на изменения оперативно-технической обстановки, формирования ремонтно-эвакуационных групп, их выдвижения в назначенные районы, быстрого устранения неисправностей образцов вооружения, военной и специальной техники и возвращения в строй уже исправных образцов.

Учение проходит по плану подготовки Вооруженных Сил и направлено на качественную подготовку войск к выполнению задач по предназначению в современных условиях.-0-