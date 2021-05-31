В Беларуси проходит командно-штабное учение по ведению оборонительного боя

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 31 мая по 3 июня под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко на 227-м общевойсковом полигоне проходит командно-штабное учение с должностными лицами 72-го ОУЦ. Тема учения - "Подготовка обороны и ведение оборонительного боя". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Основной акцент в ходе командно-штабного учения будет сделан на повышении слаженности органов управления, воинских частей и подразделений в ходе ведения оборонительного боя, а также способности обучаемых в организации боевых действий и управлении подчиненными силами и средствами", - рассказали в Минобороны.

Для обучаемых создана динамичная, быстро меняющаяся обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, своевременному и точному проведению тактических расчетов, умению быстро ориентироваться в условиях ограниченного времени, а также недостатка информации.

В ходе КШУ будут оцениваться как обоснованность принятых обучаемыми решений, так и их практические действия.-0-