В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению в 2020/2021 учебном году пройдет совместная подготовка родов войск и специальных войск ВВС и войск ПВО под руководством командующего ВВС и войсками ПВО. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Тема - "Ведение совместных действий подразделений авиационных, зенитных ракетных, радиотехнических воинских частей, а также радиоэлектронной борьбы в ходе выполнения задач по предназначению". Будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к ведению боевых действий в современных условиях.

Совместная подготовка позволит усовершенствовать навыки личного состава в ведении боевой работы и достичь слаженности действий родов войск ВВС и войск ПВО при выполнении задач по предназначению.

На практике будет отработано применение новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех при борьбе с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Опыт, полученный личным составом, будет использован во время совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021".

С 13 по 15 января организовано движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач совместной подготовки и обратно, в пункты постоянной дислокации.-0-