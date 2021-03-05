5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Третий этап пройдет в марте-апреле. Это бланочное тестирование, которое проводят пункты репетиционного тестирования", - сказал Юрий Миксюк.

Записаться на РТ можно через личный кабинет на сайте РИКЗ. Там же можно познакомиться с перечнем учреждений образования, на базе которых будет проходить бланочное репетиционное тестирование.

Юрий Миксюк подчеркнул, что бланочное репетиционное тестирование традиционно востребовано у абитуриентов. Вместе с тем в условиях пандемии пользуется спросом и онлайн-тестирование. "В этот раз мы на всех трех этапах такую возможность предоставляем, - отметил директор РИКЗ. - РТ мы считаем очень полезным в плане знакомства со структурой теста, обнаружения пробелов своих знаний, отработки технологии ЦТ. Такая возможность есть у всех абитуриентов".-0-