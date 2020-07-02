В Беларуси проходит второй день ЦТ по математике

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит второй день централизованного тестирования по математике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно испытание начинается в 11.00. Всего на ЦТ по математике зарегистрированы 34,8 тыс. абитуриентов. В первый день прохождения испытания не явились 3,8%.

Абитуриентам запрещено проносить с собой мобильный телефон и другие гаджеты. Нарушители удаляются из аудитории и не будут иметь возможности пройти ЦТ по предмету в этом году. Так, в первый день испытания по математике в список нарушителей попали пять человек.

В пунктах проведения ЦТ в необходимом количестве имеются средства для дезинфекции рук и соблюдаются требования социального дистанцирования. При признаках недомогания абитуриентам рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти ЦТ в резервные дни.

Следующим абитуриенты будут сдавать ЦТ по биологии - 4 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. абитуриентов.-0-