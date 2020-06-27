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Общество
27 июня 2020, 10:05

В Беларуси проходит второй день ЦТ по русскому языку

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2020"
Три абитуриента удалены в первый день сдачи ЦТ по русскому языку
ЦТ по русскому языку планируют пройти около 52,7 тыс. абитуриентов

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит второй день централизованного тестирования по русскому языку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно испытание начинается в 11.00. Всего на ЦТ по русскому языку в этом году было зарегистрировано около 52,7 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день прохождения испытания не явились 3,6% абитуриентов.

Как рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, тесты, которые будут проводиться во второй день, не будут по содержанию повторять тесты, которые предлагались в первый. Вместе с тем по уровню сложности они будут одинаковыми.

Абитуриентам запрещено проносить с собой мобильный телефон и другие гаджеты. Об этом им постоянно напоминают перед входом в аудиторию. Нарушители удаляются и не будут иметь возможности пройти ЦТ по предмету в этом году. Как сообщалось, за мобильный телефон с ЦТ по белорусскому языку был удален один абитуриент и трое - в первый день сдачи испытания по русскому языку.

В пунктах проведения ЦТ в необходимом количестве имеются средства для дезинфекции рук и соблюдаются требования социального дистанцирования. При наличии признаков недомогания абитуриентам рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти ЦТ в резервные дни.

ЦТ по обществоведению пройдет 29 июня, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Резервные дни ЦТ: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).-0-

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