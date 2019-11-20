20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит второй этап республиканской патриотической квест-игры "По следам Победы…", сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

"К участию в квест-игре приглашаются октябрята и пионеры в двух возрастных категориях: 7-10 лет и 10-14 лет в составе команд по семь человек, включая капитана. Ребятам предлагается посостязаться в знаниях о Великой Отечественной войне в формате увлекательной квест-игры, - рассказала Александра Гончарова.- Игра стартовала в мае. Уже прошел дружинный этап, сейчас проходит районный, в январе ребят ожидает областной этап, а в мае 2020 года в Минске в преддверии 75-летия Победы состоится республиканский".

Задания игры не требуют специальной подготовки и включают пять основных точек с поиском спрятанного фрагмента пазла. В "Шифровальной" ребятам необходимо из двух предложенных слов составить пароль - слово военной тематики. Этап "Письмо с фронта" требует прочитать письмо с зашифрованными словами, "Минное поле" - сделать две мины из цветной бумаги в технике оригами. На точке "Замочная", открыв замок, надо найти нужные буквы и составить слово. Квиз октябрятский "Знай наших" предлагает составить фотографию из всех найденных фрагментов пазлов.

На каждом из этапов команды зарабатывают баллы. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов.-0-