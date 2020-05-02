2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси производится около 2 млн медицинских масок в сутки. Об этом заявил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

В феврале белорусская промышленность выпускала 40-60 тыс. масок в сутки. Во исполнение поручения главы государства за 2-2,5 недели производство нарастили до 1 млн в сутки. "Еще через неделю мы производили 2 млн и в пике - 2,3 млн масок в сутки. В настоящее время продолжаем поддерживать такие же темпы производства. У нас около 2 млн в сутки получается", - сказал зампред.

Что касается защитных костюмов, то их выпускают предприятия всех форм собственности - около 50 тыс. в сутки. По словам Вадима Ламкова, потребности медиков удовлетворяются полностью. Предприятия готовы при необходимости увеличить производство. "В настоящее время имеется достойный запас. Только в "незавершенке" порядка 10 млн масок и 3 млн на складах. Мы даже начинаем, выполняя поручение главы государства, смотреть и искать хорошие варианты экспорта", - отметил зампред "Беллегпрома".-0-