В Беларуси пройдет исследовательское учение с новейшими образцами вооружения ВВС и войск ПВО

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Игоря Голуба на 174-м учебном полигоне 26 и 27 мая пройдет исследовательское учение по теме "Прикрытие площадных объектов от воздействия беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В учении будут задействованы новейшие образцы вооружения ВВС и войск ПВО, ПВО механизированных бригад, а также перспективные образцы вооружения, разработанные предприятиями отечественной военной промышленности.
Как отмечается, будут исследованы возможности имеющихся и перспективных образцов вооружения по обнаружению, радиоэлектронному подавлению и огневому поражению беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей.
"По результатам учения и анализа собранной информации будет принято решение по принятию ВВСТ, разработанных предприятиями отечественной промышленности, а также совершенствованию форм и способов борьбы с БЛА и авиамоделями имеющимися образцами вооружения", - рассказали в Минобороны.-0-