В Беларуси пройдет учение с 120-й отдельной гвардейской мехбригадой

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 по 14 октября под руководством командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Александра Науменко будет проведено командно-штабное учение с 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой. Тема учения "Управление воинскими частями бригады при ведении боевых действий в оборонительной операции". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель учения - проверка готовности управления, воинских частей и подразделений бригады к выполнению задач по предназначению и повышение слаженности управления и воинских частей бригады.

Учение будет проводиться на 230-м общевойсковом полигоне и пройдет в два этапа. На первом этапе управление и воинские части бригады отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач. На втором - предусматривается отработка учебного вопроса по управлению воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя и проведении контратаки для восстановления первоначального положения.

В ходе учения командиры, ответственные лица штабов управления и воинских частей бригады получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны, повышении живучести войск, ведении ими оборонительных действий и проведения контратаки для восстановления первоначального положения в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки.

В ходе практических действий будут отработаны следующие учебные вопросы: подготовка оборонительных рубежей (позиций), маскировка объектов и ВВСТ, поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательной группы противника и незаконных вооруженных формирований, ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника, проведение контратаки для восстановления первоначального положения.

Данное учение в текущем учебном году будет являться главным экзаменом для гвардейцев 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. По словам командира бригады гвардии полковника Павла Шебеко, в результате проведенных смотров готовности к учению подчиненный ему личный состав ответственно подошел к подготовке к данному учению и готов выполнить все поставленные перед ними задачи своевременно и качественно.-0-