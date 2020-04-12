12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают варианты для самоизоляции контактов первого уровня с легкой формой COVID-19. Об этом сегодня в эфире телеканала СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, может ли контакт первого уровня остаться дома, если у него выявлен коронавирус, Елена Богдан сказала, что такие варианты прорабатываются. "Думаю, что в ближайшее время мы сделаем нормативный документ Минздрава, который позволит гражданам с бессимптомным течением или легким течением коронавирусной инфекции при условии возможности полной самоизоляции находиться на дому", - сказала она.

Елена Богдан напомнила, что Минздрав принял нормативный документ, по которому контакты первого уровня не будут госпитализироваться, а смогут оставаться дома под обязательство самоизоляции.

Контакты первого уровня сегодня составляют более 50% от пациентов с COVID-19, которых выявили за весь период наблюдения. "У нас уже идет популяционная передача вируса, а не только от тех людей, которые въехали и которых мы сразу изолировали", - констатировала замминистра.-0-