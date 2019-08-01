В Беларуси прорабатываются новые меры по строительству жилья для минчан в городах-спутниках

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатываются новые меры для строительства жилья для минчан в городах-спутниках, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Новые меры позволят более успешно развивать строительство в городах-спутниках", - отметил Александр Авраменко.
В частности, может быть расширен эксперимент со строительством дома для минских очередников в Смолевичах, который закреплен указом №103. Сейчас решается, на какие города будут распространяться новые правила - на некоторые или же на все города - спутники Минской области.
При этом представитель Минстройархитектуры обратил внимание, что для развития городов-спутников важно не только строительство жилья и инженерных коммуникаций, но и обеспечение рабочими местами, наличие школ и детских садов, поликлиник.
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