В Беларуси прошел республиканский СleanUp Day

5 октября в нашей стране прошла масштабная экологическая акция по сбору мусора. Среди участников – студенты белорусских вузов и колледжей, которые захотели сделать свои города по-настоящему чистыми. Республиканская акция продолжила международную экоинициативу World CleanUp Day, которая прошла 21 сентября.

Более 350 участников из десяти городов страны – республиканский CleanUp охватил все области Беларуси. Экологическая акция прошла по инициативе компании Coca-Cola в нашей стране, сотрудники которой также приняли участие в уборке Минска. Проект был реализован при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства образования, а также Республиканского центра экологии и краеведения.

"Уборка мусора с привлечением добровольцев из числа молодежи является не только очень важным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды, но и имеет большое социальное значение. Мусор выбрасывают не в специально отведенных местах, а оставляют на улицах, обочинах дорог, на озелененных территориях, в лесах и вдоль берегов водоемов, где он представляет особую опасность для экосистем. Мы всегда поддерживаем акции, которые привлекают внимание жителей страны к целям устойчивого развития Республики Беларусь, а главное – которые направлены на достижение этих целей. Социальная ответственность – важная составляющая любого бизнеса, и это замечательно, что в Беларуси есть проекты, которые в таком масштабе улучшают экологическую ситуацию", – отмечает значимость акции Елена Онуфрович, директор учреждения образования "Республиканский центр экологии и краеведения".

Убирать улицы городов, парки, леса и прибрежные территории вышли молодые люди из Минска, Витебска, Гомеля, Турова, Гродно, Жодино, Мозыря, Могилева, Ляховичей и Барановичей. В числе минских волонтеров – студенты БГУИР, БГМУ, БГАА, МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, а также сотрудники компании Coca-Cola в Беларуси.

"Студенты всегда с радостью откликаются на проекты, которые касаются благоустройства города. Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы поддерживать чистоту там, где мы живем или учимся. Участие в акции – наш долг и искреннее желание привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды", – комментирует Игорь Бученков, заместитель директора по учебной и воспитательной работе МГЭИ имени А. Д. Сахарова БГУ.

Накануне акции CleanUp Day для волонтеров прошел семинар-совещание по вопросам раздельного сбора мусора. Обучающее мероприятие компания "Кока Кола Бевриджиз Белоруссия" провела совместно с Республиканским центром экологии и краеведения. Поэтому в день акции волонтеры не просто собирали мусор: они сортировали пластик, стекло и другие отходы по отдельным пакетам. Благодаря такому раздельному сбору мусора отходы отправляют не на свалку, а сразу на перерабатывающие предприятия.

Участники акции отдельно сортировали даже разные виды пластика: в одни пакеты бутылки, в другие – крышки. Более того, все собранные крышки пойдут в счет социально-экологического проекта "Новая жизнь в обмен на крышечки", который помогает людям с инвалидностью.

"Важно отметить, что 350 участников экоакции – молодые люди. К нашим инициативам мы стараемся привлекать как можно больше молодежи для того, чтобы привить им экологическую культуру. Компания Coca-Cola проводит акции по сбору мусора с 2009 года. В этом году мы инициировали СleanUp акцию "Мы помогаем" республиканского масштаба. Она началась в прошлом месяце, когда 30 волонтеров – студенты вузов и сотрудники Coca-Cola – отправились на "нулевой забег", чтобы собрать пластик вокруг питьевых точек во время 40-тысячного Минского полумарафона. В итоге на полумарафоне мы собрали 670 кг пластика, который был отправлен на переработку", – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью "Кока Кола Бевриджиз Белоруссия".

"Мир без мусора" – глобальная стратегия компании Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также глобальным целям устойчивого развития ООН. К 2030 году компания планирует помочь собрать эквивалент 100% объема упаковки продуктов, выпускаемых на рынок.

Справочно:

World CleanUp Day (Всемирный день уборки) – одно из крупнейших общественных движений нашего времени. В определенный день добровольцы по всему миру собираются, чтобы избавить планету от мусора и собрать отходы на пляжах, возле рек, в лесах и на улицах. В этом году World Clean Up Day объединил волонтеров из 157 стран.

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