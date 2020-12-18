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18 декабря 2020, 16:38

В Беларуси прошла международная конференция по защите прав детей уязвимых групп

14–17 декабря на базе Национального пресс-центра прошла онлайн-конференция "Эффективная защита прав детей уязвимых групп: от понимания к оценке". Конференция состоялась в рамках мероприятий по случаю 20-летия благотворительного общественного объединения "Мир без границ". Деятельность объединения направлена на поддержку детей с инвалидностью и детей в конфликте с законом, часть из которых проживает в институциональных учреждениях (домах-интернатах и закрытых учреждениях).

Конференцию посетили более 700 участников. Среди них – специалисты домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, сотрудники системы ООН, представители Генеральной прокуратуры, Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования, учителя общеобразовательных школ, специалисты социально-педагогических центров, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, представители общественных организаций Беларуси.

В приветственном слове председатель БОО "Мир без границ" Алексей Ананенко поблагодарил участников за интерес к тематике онлайн-мероприятия и рассказал об основных секциях конференции:

– В программу мы включили те вопросы, которые на сегодняшний момент являются ключевыми для успешной реализации прав детей уязвимых групп. Это вопросы мониторинга положения детей с инвалидностью и детей, находящихся в конфликте с законом; блок о том, как таким детям рассказать об их правах, научить жить в правовом поле; а также секция, посвященная прикладным методикам работы с детьми, у которых наблюдается проблемное поведение.

Своим опытом в реализации прав детей делились зарубежные спикеры из России, Польши, Великобритании, Норвегии и Швеции. Также в конференции принимали участие представители белорусских общественных объединений – ОО "БелАПДИиМИ" и ОБО "Белорусский детский хоспис".

В первый день конференции с наблюдениями о положении в области прав детей в Беларуси выступила Велина Тодорова, заместитель Председателя Комитета ООН по правам ребенка. Спикер напомнила, что все права, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, в такой же степени принадлежат детям с инвалидностью и детям, находящимся в конфликте с законом.

Анна Битова, Председатель Правления РБОО "Центр лечебной педагогики", член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере (Россия), поделилась опытом профилактики попадания детей в стационарные учреждения; развития приоритета помощи на дому и в полустационарной форме; создания альтернативных форм работы для людей с инвалидностью.

Линетт Барретт, управляющий директор, и Дэвид Финч, директор по международному развитию National Star College (Великобритания), партнеры БОО "Мир без границ" в области создания системы мониторинга, рассказали о наиболее эффективных принципах и методах для использования в ходе мониторинга и защиты прав детей с ограниченными возможностями в Беларуси.

Мажена Рафальска, международный консультант ЮНИСЕФ в сфере образования, эксперт Совета Европы и Европейского центра Вергеланда, подчеркнула, что у многих взрослых существует предубеждение, будто правовое образование трудно дается детям, и это та тема, которую нужно поднимать в более старшем возрасте:

– Детство – идеальное время, чтобы начать обучение правам человека. Процесс этого обучения продолжается всю жизнь. Да, дети могут не знать юридических терминов. Они могут не знать, что такое "конвенция", "дискриминация", "правосудие", но в раннем возрасте дети понимают, справедливо с ними поступили или нет. Они чувствуют, когда нарушается их достоинство.

Директор по правовым вопросам СПб БОО "Перспектива" Екатерина Таранченко рассказала об изменениях в российском законодательстве, влияющих на процессы деинституционализации детей с инвалидностью.

Во второй и третий дни конференции участникам презентовали ключевые результаты проекта "Знать, чтобы помогать"* – систему мониторинга прав детей с инвалидностью в интернатных учреждениях и пособие для специалистов домов-интернатов по обучению детей с инвалидностью правам ребенка. Их разработкой занималась созданная в рамках проекта группа тренеров, в которую вошли специалисты интернатных учреждений.

В четвертый день конференции, посвященный теме "Дети в конфликте с законом: от конфликта к инклюзии", выступили эксперты из Швеции, Нидерландов, Норвегии и Бельгии. Роберт Орелл, член Сети по вопросам радикализации ЕС, рассказал о предупреждении молодежного экстремизма. Почетный профессор Специализированного университета VID в Осло Кнут Гюндерсон выступил с презентацией инновационной методики работы с трудными подростками – ART (программа замещения агрессии). Спикер из Нидерландов Янник ван ден Бринк осветил вопросы правосудия по делам молодежи и международные стандарты прав детей. Спикер из Бельгии, эксперт по конфликтологии Марк Барвик, подробно разобрал тематику конфликта и управление им. Эстетический инструктор и тренер Кристина Кастронова познакомила участников с методом нейрографики и его эффективностью. Юсеф Йебари, президент Стокгольмской благотворительной организации "Поезд будущего", рассказал о методе АBC (метод работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. – Прим. ред.).

В завершение онлайн-конференции Алексей Ананенко, председатель БОО "Мир без границ", подвел итоги мероприятия:

– Конференция стала диалоговой площадкой, где представители государственных учреждений и общественных организаций в сфере реализации прав детей смогли поделиться своими знаниями и опытом, выработать совместное направление, которому будут следовать в вопросах защиты прав детей.

Справочно:

*Проект "Знать, чтобы помогать" реализуется БОО "Мир без границ" совместно с Министерством труда и социальной защиты при поддержке неправительственной организации "ЭРИКС партнер по развитию" (Королевство Швеция) с августа 2018 года. Проект направлен на изучение и апробацию международных стандартов мониторинга и оценки реализации прав детей с инвалидностью; новых подходов по расширению возможностей детей с инвалидностью пользоваться правами, гарантированными Конвенцией о правах ребенка и Конвенцией о правах людей с инвалидностью. Цели проекта соответствуют национальным интересам, перспективам развития, планам и стратегиям в области социальной защиты, а также законодательству и международным обязательствам Республики Беларусь.

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