В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации преступных доходов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проведена национальная оценка рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Оценка проводилась в соответствии с методологией, разработанной на основании документов ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ.

Координировала оценочную работу межведомственная комиссия при Совете Министров в составе представителей 15 государственных органов. Также привлекались организации частного сектора и их ассоциации (союзы).

В результате высокая степень угрозы легализации доходов, полученных преступным путем, присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской деятельности, лжепредпринимательству, преступлениям, связанным с наркотиками, информационными технологиями, а также коррупционной направленности. Определены риски в кредитно-финансовой сфере и для сектора нефинансовых профессий.

Между тем риск финансирования терроризма в Беларуси признан минимальным.

Для снижения выявленных рисков определены меры, которые предусматривают совершенствование институциональной среды, нормативно-правового регулирования, изучение международного опыта, укрепление кадрового и технического потенциала.-0-