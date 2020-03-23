В Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19 - Минздрав

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день в Беларуси проведено более 21 тыс. тестов на COVID-19. Тестирование проводится с 23 января. Напомним, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус. Уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении", - рассказали в ведомстве.-0-