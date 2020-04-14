В Беларуси проведено более 71,8 тыс. тестов на COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Для тестирования задействованы 17 лабораторий. Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. "Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно", - уточнили в пресс-службе.

По данным Минздрава, 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Итоги стрима Минздрава:

Минздрав также назвал число зараженных СОVID-19 по регионам. Данные озвучила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.

Так, в Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской - 848, Гомельской - 106, Гродненской - 53, Минске - 1691, Минской области - 359, Могилевской - 151. Читать далее

Минздрав: заболеваемость СОVID-19 в последние дни сохраняется на одном уровне "В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое количество случаев - 340-360 в сутки. Ожидаем, что такая ситуация продлится еще 2-3 недели", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении "Если в семье проживают люди старших возрастов, маленькие дети, то взрослые пациенты - контакты первого уровня - могут продолжать находиться в медучреждениях для самоизоляции на 14 дней", - сказала Елена Богдан.

Минздрав рекомендует людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения пасхальных богослужений, детям – спортивных секций и кружков, женщинам – ограничить посещение женских консультаций.

Услуги индивидуального ведения родов оказываются, партнерские роды ограничены Специалисты также не рекомендуют женщинам брать с собой большое количество вещей, поскольку родственники могут передать им все необходимое.

Минздрав предостерегает от родов в домашних условиях "Домашние роды - это огромный риск как для женщины, так и для плода. Поэтому, конечно, остаться дома - это подвергнуть себя огромному риску", - главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда.

Мамам с СОVID-19 не стоит отказываться от грудного вскармливания - медик На сегодня нет четких подтверждений, что вирус передается через молоко. Вместе с тем мамам, у которых подтвержден СОVID-19, рекомендуется носить маску.

Подготовка к родам для будущих мам и пап доступна в онлайн-формате "На сегодня подготовка будущих мам и пап к родам продолжается, она переведена в онлайн-режим", - сообщила Диана Мардас.

В Беларуси среди священников зарегистрирован только один случай заражения COVID-19 "У нас один такой случай в Минске. Священник сейчас находится под присмотром врачей в госпитале", - отметил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Прививки на дому делать нельзя - Минздрав Отвечая на вопрос по поводу прививки двухмесячному ребенку, главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдьона отметила, что пока Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от первых прививок.

Курение отягощает течение коронавирусной инфекции - Минздрав По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, анализируется каждый случай возникновения пневмоний у пациентов с коронавирусной инфекцией, обязательно оценивается наличие хронических заболеваний.