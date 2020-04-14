В Беларуси проведено более 71,8 тыс. тестов на COVID-19

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 14 апреля в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Для тестирования задействованы 17 лабораторий. Зарегистрирован 3281 человек с наличием коронавирусной инфекции. "Из них госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно", - уточнили в пресс-службе.
По данным Минздрава, 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Итоги стрима Минздрава:
Минздрав также назвал число зараженных СОVID-19 по регионам. Данные озвучила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра.
Так, в Брестской области зарегистрировано 73 случая, Витебской - 848, Гомельской - 106, Гродненской - 53, Минске - 1691, Минской области - 359, Могилевской - 151. Читать далее
Минздрав рекомендует людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения пасхальных богослужений, детям – спортивных секций и кружков, женщинам – ограничить посещение женских консультаций.