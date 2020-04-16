16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 16 апреля в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах", - рассказали в пресс-службе.

Зарегистрированы 4204 человека с коронавирусной инфекцией. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Александр Пацеев

В Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19. Такие данные озвучил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра. "Почти все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Дети - контакты первого и второго уровней с респираторными симптомами находятся в стационарах. Детей в тяжелом состоянии на ИВЛ нет", - сказал Александр Пацеев. Читать далее

Итоги стрима:

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