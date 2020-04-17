В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус

17 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. По данным на 17 апреля в Беларуси проведено 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.
Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.
В Минздраве проинформировали, что в Беларуси зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента.
Умерли 42 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
По его словам, ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения. "Понятно, что эпидпроцесс развивается, учитывая, что мы живем в глобальном мире", - сказал он, добавив, что регистрируются завозные случаи. Читать далее