В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус

17 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. По данным на 17 апреля в Беларуси проведено 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.

В Минздраве проинформировали, что в Беларуси зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента.

Умерли 42 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Больше всего зарегистрированных случаев коронавируса по-прежнему в Минске и Витебской области, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, ситуация по-прежнему оценивается как контролируемая. Принимаемые меры позволяют избежать перегрузки системы здравоохранения. "Понятно, что эпидпроцесс развивается, учитывая, что мы живем в глобальном мире", - сказал он, добавив, что регистрируются завозные случаи. Читать далее

Ситуация в Витебске стабилизировалась - Караник "Ситуация в Витебске стабилизировалась. Есть ощущение, что мы вышли на плато и в ближайшее время стоит ожидать снижения. В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом "пневмония", - сказал Владимир Караник.

Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит Br1 тыс., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - Br500, прочим работникам - Br300.

Караник пояснил, зачем выписывают пациентов с нетяжелыми пневмониями без COVID-19 Такое решение принято не в целях экономим коечного фонда, а во избежание риска перекрестного инфицирования и ухудшения состояния.

Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет - Караник В столице зарегистрировано 90 случаев заболевания у сотрудников скорой и только 20 из них касаются выездного состава. Остальные - это, в частности, аппарат управления.

Караник: все работают на безопасность школьников и непрерывность учебного процесса Министр здравоохранения Владимир Караник ответил на вопрос о начале учебы в школах со следующей недели. "Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса", - сказал он.

Минздрав призывает белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома Владимир Караник порекомендовал предстоящие большие выходные провести в своем привычном круге общения.