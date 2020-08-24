В Беларуси проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности ВС

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Александра Вольфовича с сегодняшнего дня проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск.

В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшую степень боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверка завершится проведением тактического учения.-0-