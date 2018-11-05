5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводят клинические испытания новейших препаратов для лечения псориаза, сообщил журналистам главный дерматовенеролог Минздрава, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н. Александрова Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

По межгосударственной программе сотрудничества заключен договор с одним из предприятий Российской Федерации на проведение клинических испытаний биологических препаратов для лечения этого заболевания. В частности, начаты испытания абсолютно новой молекулы. Интерлейкиновые препараты считаются новейшим словом в лечении псориаза.

Вместе с тем Александр Лукьянов отметил, что этот инновационный препарат не является панацеей. "В мире предложено около 100 способов лечения псориаза, ни один из них, в том числе самый современный, не может гарантировать 100-процентного излечения этого заболевания", - сказал он.

Заведующий кафедрой дерматовенерологии Витебского государственного медицинского университета, председатель Белорусской общественной организации дерматовенерологов и косметологов Владимир Адаскевич добавил, что биологические препараты совершили революцию в дерматологии и других медицинских областях, но они не могут быть средством профилактики. Биологические препараты должны применяться только при самых тяжелых, угрожающих формах и состояниях псориаза. Для их применения есть четкие показания и противопоказания.

В стране успешно проведены клинические испытания аналогов оригинальных препаратов для лечения псориаза. Эти средства, которые дешевле в 2-3 раза, поступят на белорусский рынок.

Заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Олег Панкратов рассказал об участии специалистов кафедры в клинических испытаниях медицинского оборудования, в том числе белорусского производства, предназначенного для пациентов с псориазом. В частности, одно из самых перспективных направлений - светолечение с использованием узкополостного ультрафиолетового облучения длиной волны 311 нм. В последние годы два белорусских производителя предложили новое оборудование, результаты испытаний доказали его соответствие лучшим европейским образцам, и сегодня это оборудование удачно используется для лечения пациентов на базе всех областных и Минского городского клинических кожно-венерологических диспансеров.-0-