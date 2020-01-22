22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов мира, сообщила журналистам заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска совместно с отрядом пограничного контроля "Минск" проводят санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием тепловизионного оборудования, пассажиров, прибывающих из стран, в которых регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по инфекционным заболеваниям. "Также проводится тепловизионный контроль пассажиров, которые прибывают из крупных транспортных узлов. Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие", - сказала Екатерина Хомченко.

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В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.

Фото Андрея Покумейко