1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают около 1,5 млн пожилых людей, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

"На 1 января 2021 года в Беларуси проживало 1 475 943 пожилых граждан (в возрасте 65 лет и старше). За последние десять лет их численность в целом по республике увеличилась на 174 517 человек, или на 13,4%. Государственная политика направлена на полноправное участие пожилых граждан в жизни общества, продление их активного долголетия. Среди занятых людей в возрасте 65-74 лет женщин - 51,9%, мужчин - 48,1%. Всего среди занятых 1,7% - люди в возрасте 65-74 лет", - рассказали в Нацстате.

Сегодня профессионализм и жизненный опыт старшего поколения востребован в различных сферах экономической деятельности: деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - 3,2% пожилых людей, операции с недвижимым имуществом - 3,3%, образование - 3,8%, здравоохранение - 3,9%, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры - 4,1%, научные исследования и разработки - 6,5%.

Важный фактор активного долголетия - ведение здорового образа жизни. По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, с каждым годом среди пожилых людей растет число занимающихся физическими упражнениями или спортом. Кроме того, более половины пожилых людей соблюдают режим дня, а две трети придерживаются режима питания.

Пожилые люди активно пользуются интернетом. Среди пожилых людей, проживающих в городах и поселках городского типа, интернетом в 2020 году пользовались 43,8%, среди пожилых сельчан - 20%. Чаще всего люди пожилого возраста пользуются интернетом для поиска информации.

В прошлом году в возрасте 60 лет и старше заключили брачный союз 937 женщин и 1439 мужчин, при этом в 718 случаях оба вступивших в брак были старше 60 лет.-0-