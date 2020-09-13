В Беларуси пытались реализовать украинский сценарий - российский журналист

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пытались реализовать украинский сценарий. Такое мнение высказал в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" российский журналист Дмитрий Куликов, сообщает БЕЛТА.

"Считаю, что при той активности Польши и Литвы, которую мы наблюдаем, сценарий должен был быть такой же, как и в Украине, с незначительными особенностями. Хотели сделать это стремительно - это пресловутая стратегия блицкрига. Первые попытки совсем не были мирными", - сказал Дмитрий Куликов.

Российский журналист отметил, что блицкриг не удался. "Это первое отличие ситуации в Беларуси. Второе отличие - наличие ОДКБ и Союзного государства, которое позволяет, если потребуется, на правовой основе оказать помощь. Это имело такое же значение, как и стойкость самой Беларуси", - подчеркнул он.

"Мы понимаем, что это фронт атаки на Россию. Причем не только через Беларусь, но и через все постсоветское пространство в целом", - добавил Дмитрий Куликов.-0-