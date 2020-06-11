В Беларуси работают 1,9 тыс. школьных лагерей, круглосуточные откроются с 15 июня - Петришенко

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси работают 1,9 тыс. школьных лагерей, круглосуточные детские лагеря откроются с 15 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, посещая оздоровительный лагерь с дневным пребыванием в средней школе №61 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Летний оздоровительный сезон по традиции стартовал 1 июня, когда в школах заработали дневные школьные лагеря. По всей стране создано 1,9 тыс. лагерей дневного пребывания. Для круглосуточного пребывания мы планируем открыть порядка 1,1 тыс. лагерей. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации эти лагеря начнут работать с 15 июня", - рассказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер сегодня оценил, как организован лагерь в минской школе №61, куда ходят около 40 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Школьный лагерь работает с учетом рекомендаций по предупреждению распространения COVID-19. Так, отряды, в каждом из которых не больше 15 детей, находятся в отдельных помещениях, каждое утро при приеме в лагерь ребятам измеряют температуру, спрашивают о состоянии здоровья. Спальные места детей находятся на расстоянии 1,5-2 м. Педагоги соблюдают масочный режим, проводится влажная уборка.

Игорь Петришенко обратил внимание: в детские лагеря записывают исключительно по желанию родителей. И если на первом этапе в лагерь пришли 10-15 детей, то сейчас их больше.

"Самое главное - мы создали комфортную среду для детей, их общения, развития и хорошего настроения", - считает вице-премьер.

До 12 июня будет собрана информация, как подготовлены лагеря с круглосуточные пребыванием детей и персонала. Ранее были разработаны рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, разделению групп, санобработке блоков питания. "Все меры для сохранения здоровья детей в плане вирусной инфекции мы приняли", - резюмировал Игорь Петришенко.

По его словам, особое внимание уделят оздоровлению детей, которые находятся в социально-опасном положении. В частности путевками в лагеря планируется обеспечить 12 тыс. сирот и 5 тыс. детей-инвалидов.

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2020 года из бюджета выделено Br50,3 млн. В том числе Br48,2 млн - на удешевление стоимости путевок в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, Br1,5 млн - на приобретение льготных путевок в лагеря, Br0,6 млн - на помощь в подготовке лагерей к работе летом.-0-

Фото Рамиля Насибулина