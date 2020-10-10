10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширен перечень заболеваний, дающих право на бесплатные лекарства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №587 от 8 октября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Установлен перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами. В данный перечень внесены гликогинозы и врожденный ихтиоз. На сегодня в перечне - более 100 названий заболеваний", - отметили в пресс-службе.

Документ определяет порядок бесплатного и льготного обеспечения лекарствами, лекарственным питанием и перевязочными материалами. Внесен ряд изменений в форму рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно. Например, изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней.

Терминология постановления приведена в соответствие с законом "Об обращении лекарственных средств" (сейчас этот закон носит название "О лекарственных средствах"). Новая редакция документа вступает в силу 20 ноября.-0-