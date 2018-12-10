В Беларуси расширен перечень запрещенных наркотических средств и психотропов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по инициативе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ) в сотрудничестве с МВД и Минздравом расширен Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель ГКСЭ Анна Жданова.
Соответствующие дополнения предусмотрены постановлением Минздрава №91 от 7 декабря 2018 года, которое официально опубликовано на
Государственный контроль устанавливается над оборотом восьми новых психоактивных веществ (одно из них относится к психотропам кетаминового ряда, а семь остальных - к синтетическим каннабиноидам), а также одного прекурсора, используемого для изготовления особо опасных наркотиков.
Предложения по дополнению Республиканского перечня были подготовлены специалистами ГКСЭ еще до выявления этих веществ на территории Беларуси по результатам мониторинга наркоситуации в России, Германии и Венгрии.-0-
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