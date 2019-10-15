15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяется программа скрининга рака молочной железы, растет число участвующих в ней медицинских учреждений. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главного врача по организационно-методической работе 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района Минска Вадим Костюков, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске только 34-я поликлиника участвует в программе скрининга рака молочной железы. Но если раньше она была и единственной в стране, то сейчас в каждой области есть больницы, которые принимают участие в проекте. Специфика работы в регионах отличается от Минска в части информатизации системы здравоохранения, взаимодействия с областными онкодиспансерами, - рассказал Вадим Костюков. - Реализация проекта в областях отрабатывается, думаю, в ближайшее время уже большинство учреждений будут вовлечены в этот процесс. Не могу назвать сроки, может быть, год, может, два".

Заведующий онкохирургическим отделением №1 Минского городского клинического онкологического диспансера Александр Гладышев рассказал о ситуации с заболеваемостью раком молочной железы в Минске. "В прошлом году такой диагноз был поставлен 1134 минчанкам, за девять месяцев текущего года - 817. Одна из основных задач врачей - ранняя диагностика опухоли, так как это позволяет вовремя начать специальное лечение и получить хороший результат. Несмотря на все усилия, процент запущенных опухолей (III и IV стадия) все же остается достаточно высоким - в некоторых районах города он достигает 35%. Оборудования хватает, хватает и опытных рентгенологов, рентгенолаборантов. Но есть недостаточная мотивированность самих пациенток", - подчеркнул онколог.

Специалисты обращают внимание на необходимость ежемесячного самообследования молочных желез, регулярного обследования у врачей. В возрасте риска также необходимо проходить маммографию. "Во всем мире, в том числе в Беларуси, отмечается тенденция к омоложению рака молочной железы. Пик заболеваемости приходится на 45-70 лет, потому возраст от 50 до 69 лет принят для проведения скрининговой программы. Но если несколько десятилетий назад единичными были случаи рака молочной железы у женщин до 30 лет, то сейчас в нашем диспансере ежегодно до десятка таких пациенток. Увеличилось количество пациенток, у которых рак либо на фоне беременности, либо в ближайшие сроки после родов. Это одна из проблем", - отметил Александр Гладышев.

Акция "Вместе против рака молочной железы" пройдет 16-17 октября в центральных районных поликлиниках Минска. В Центральном районе Минска - по ул. Сухая, 6, Фрунзенском - ул. Якубовского, 33, Октябрьском - ул. Воронянского,13/2, Ленинском - ул. Ульяновская, 5, Партизанском - ул. Фроликова, 2, Заводском - ул. Филатова, 13, Московском - ул. Рафиева, 60, Советском - ул. Кульман, 22, Первомайском - пр. Независимости, 119. Минчан примут районные онкологи с 9.00 до 15.00. Цель акции - повышение эффективности ранней диагностики рака молочной железы, а также информированности женщин о методах своевременной диагностики и лечения онкологической патологии. Организаторами акции выступают комитет по здравоохранению Мингорисполкома, Минский городской клинический онкодиспансер и городской Центр здоровья.-0-